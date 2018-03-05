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Новости

Китай увеличит военный бюджет до $175 млрд

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10:05 05.03.2018 Источник: Известия

Китайская Народная Республика (КНР) в текущем году увеличит военный бюджет на 8,1%, до $175 млрд. Об этом говорится в докладе, который был обнародован на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

В 2017 году расходы на армию Китая были увеличены всего на 7%, что стало наименьшим приростом за последние несколько лет.

На сегодняшний день военный бюджет КНР занимает второе место в мире по объему после американского. При этом аналитики считают, что Пекин существенно занижает официальные данные, а реальные расходы страны на оборону могут превышать 50%.  Известия

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