Во Франции намерены принять закон "против фейковых новостей"
10:32 05.03.2018 Источник: Газета.Ru
Министр культуры Франции Франсуаза Ниссен заявила, что власти страны намерены принять закон «против фейковых новостей». Об этом пишет газета Le Figaro.
«Этот закон необходим для того, чтобы защитить нашу демократию от внешнего вмешательства», — сказала Ниссен.
По ее словам, в случае если средства массовой информации уличат в распространении «фейковых новостей», его деятельность будет прекращаться судами по ускоренной процедуре.
Она также подчеркнула, что закон нацелен на борьбу с ложными и искаженными новостями, которые распространяют цифровые платформы.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп опубликовал список победителей придуманной им «Премии за лучшие фейковые новости». Газета.Ru
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