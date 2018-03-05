Свыше половины россиян считают, что за взятку в РФ можно получить неположенные услуги
11:00 05.03.2018 Источник: RNS
57% опрошенных россиян считают, что за взятку в России можно получить неположенные услуги. Об этом говорится в докладе «Формальные и неформальные отношения в системах здравоохранения и образования», опубликованном Комитетом гражданских инициатив (КГИ).
«Коррупция в России вообще представляется респондентам более распространенной, чем в любом из конкретных типов учреждений: 57% респондентов выразили мнение, что в России за взятку или по знакомству можно получить неположенные услуги, а 52% считают, что и за положенные по закону услуги необходимо доплачивать мзду», — говорится в докладе.
О том, что коррупция распространена «в России в целом» заявили 55% принимавших участие в исследовании. В детских садах и школах коррупцию отметили по 15% опрошенных, в вузах — 30%, в поликлиниках — 36%, в больницах — 41%. RNS
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