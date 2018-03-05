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Впервые после окончания вьетнамской войны в страну прибыл авианосец США

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11:20 05.03.2018

Группа боевых кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson прибыла во Вьетнам впервые после окончания войны в 1975 году. Как сообщает местная газета Tuoi Tre, она находится в порту города Дананг.

Ожидается, что эскадра, в которую кроме авианосца входит ракетный крейсер Lake Champlain и миноносец Wayne E. Meyer, пробудет в центральном вьетнамском порту пять дней. По словам представителя консульства США в Хошимине, всего на борту Carl Vinson и сопровождающих кораблей находятся порядка шести тысяч моряков, военных лётчиков и технического персонала.

Отмечается, что это самое масштабное присутствие военных США в стране с окончания Вьетнамской войны.

Договорённость о визите авианосца во Вьетнам была достигнута в ходе встречи главы Пентагона Джеймса Мэттиса в январе с министром обороны Вьетнама Нго Суан Литем. Life.ru

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