Впервые после окончания вьетнамской войны в страну прибыл авианосец США
11:20 05.03.2018
Группа боевых кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson прибыла во Вьетнам впервые после окончания войны в 1975 году. Как сообщает местная газета Tuoi Tre, она находится в порту города Дананг.
Ожидается, что эскадра, в которую кроме авианосца входит ракетный крейсер Lake Champlain и миноносец Wayne E. Meyer, пробудет в центральном вьетнамском порту пять дней. По словам представителя консульства США в Хошимине, всего на борту Carl Vinson и сопровождающих кораблей находятся порядка шести тысяч моряков, военных лётчиков и технического персонала.
Отмечается, что это самое масштабное присутствие военных США в стране с окончания Вьетнамской войны.
Договорённость о визите авианосца во Вьетнам была достигнута в ходе встречи главы Пентагона Джеймса Мэттиса в январе с министром обороны Вьетнама Нго Суан Литем. Life.ru
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