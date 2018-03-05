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Трамп назвал "мертвой" сталелитейную промышленность США

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11:32 05.03.2018 Источник:

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что сталелитейная и алюминиевая промышленность его страны «мертва». «Мы проигрываем почти во всех торговых соглашениях. Наши друзья и враги пользуются преимуществами за счет США в течение многих лет. Наша стальная и алюминиевая промышленность мертва. Извините, пришло время для перемен! Вернем Америке былое величие!» — заявил американский президент.

1 марта Трамп на встрече с руководителями 15 крупнейших металлургических американских компаний объявил о введении импортных пошлин в 25% на сталь и 10% на алюминий. Коммерсантъ

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