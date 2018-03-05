"Искандер-М" успешно поразил учебную цель
12:05 05.03.2018
На полигоне Капустин Яр (Астраханская область) военнослужащие соединения ракетных войск Западного военного округа, проходящие переобучение в 60-м учебном центре боевого применения ракетных войск, выполнили успешный боевой пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».
Пуск ракеты осуществлён на дальность свыше 100 км по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Цель поражена с высокой точностью. Действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на «отлично». Красная Звезда
Новости
- 23:45 05.03.2018
- Неоязычники устроили погребальный костер под Кировом
- 23:15 05.03.2018
- Трапм обвинил РФ, Китай и ЕС в финансовых потерях США
- 22:45 05.03.2018
- Правящая партия Италии ушла в оппозицию после проигранных выборов
- 22:15 05.03.2018
- Возможно Трапм посетит церемонию открытия посольства США в Иерусалиме
- 21:45 05.03.2018
- Запуск ракеты-носителя "Союз" отложен до 9 марта
- 21:15 05.03.2018
- Минобороны ФРГ хочет увеличить численность военный в Афганистане
- 20:45 05.03.2018
- Президент РФ и президент Франции обсудили ситуацию в Сирии
- 20:15 05.03.2018
- В Хьюстоне обсудят будущее нефтедобычи
- 19:45 05.03.2018
- Штраф за хулиганство в самолете повысят до 50 тыс. рублей
- 19:15 05.03.2018
- По новым данным Росстат доходы россиян продолжают снижаться
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать