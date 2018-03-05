"Искандер-М" успешно поразил учебную цель

12:05

На полигоне Капустин Яр (Астраханская область) военнослужащие соединения ракетных войск Западного военного округа, проходящие переобучение в 60-м учебном центре боевого применения ракетных войск, выполнили успешный боевой пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».

Пуск ракеты осуществлён на дальность свыше 100 км по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Цель поражена с высокой точностью. Действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на «отлично». Красная Звезда