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Путин учредил знак отличия для наставников

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12:20 05.03.2018 Источник: Коммерсант.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении знака «За наставничество». Им будут награждать лучших наставников молодежи, в том числе государственных и муниципальных служащих, за заслуги в течение не менее пяти лет. Новый знак отличия вводится «в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ».  Коммерсантъ

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