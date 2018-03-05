Китай "настроился" на снижение в 2018 г. роста ВВП до 6,5%

13:20 Источник: РОСБАЛТ

Планы китайского руководства на 2018 год предусматривают сохранение стабильных темпов экономического роста и увеличение ВВП «примерно на 6,5%» против фактических 6,9% в 2017 году.

Предполагается расширять участие иностранцев в таких сферах, как банковская деятельность, ценные бумаги, управление фондами. По его словам, «иностранные инвесторы смогут получить отсрочку от уплаты налогов, а процедуры создания предприятий с иностранными инвестициями будут упрощены», говорится в документе.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заверил, что обменный курс национальной валюты Китая — юаня — будет поддерживаться в целом на стабильном уровне.

В 2018 году Китай планирует выделить из государственного бюджета на развитие экономики 537,6 млрд юаней ($85 млрд), что на 30 млрд юаней ($5 млрд) больше показателей прошлого года, сказал глава китайского правительства.

Дефицит государственного бюджета Китая в 2018 году планируется в размере 2,6% ВВП, то есть он должен составить 2,38 трлн юаней ($380 млрд), что ниже плана прошлого года. Росбалт