Снимок из космоса помог обнаружить в Антарктиде огромную популяцию пингвинов

13:32

Ученые открыли неизвестную ранее огромную популяцию пингвинов благодаря снимкам со спутника и беспилотников. Об этом сообщил журнал Scientific Reports.

Согласно данным материала, в обнаруженной колонии пингвинов насчитывается порядка 1,5 миллионов особей, причем все они относятся к виду Адели.

Несмотря на согласованные международные усилия по отслеживанию и анализу передвижения пингвинов Адели, мы все еще обнаруживаем огромные популяции этих особей. Сообщаем о новой точке обитания этих птиц, зафиксированной на островах Дэйнджер (Danger Islands) на севере Антарктического полуострова — рассказали ученые. 360tv.ru