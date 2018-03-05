Снимок из космоса помог обнаружить в Антарктиде огромную популяцию пингвинов
13:32 05.03.2018
Ученые открыли неизвестную ранее огромную популяцию пингвинов благодаря снимкам со спутника и беспилотников. Об этом сообщил журнал Scientific Reports.
Согласно данным материала, в обнаруженной колонии пингвинов насчитывается порядка 1,5 миллионов особей, причем все они относятся к виду Адели.
Несмотря на согласованные международные усилия по отслеживанию и анализу передвижения пингвинов Адели, мы все еще обнаруживаем огромные популяции этих особей. Сообщаем о новой точке обитания этих птиц, зафиксированной на островах Дэйнджер (Danger Islands) на севере Антарктического полуострова — рассказали ученые. 360tv.ru
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