Песков не считает "Оскар" за фильм по материалам Родченкова поводом для комментария Кремля
14:00 05.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Присуждение премии "Оскар" фильму, основанному на комментариях Григория Родченкова, не является поводом для комментария со стороны Кремля. "Я не думаю, что это [присуждение премии фильму] может быть поводом для комментария из Кремля", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать решение Американской академии киноискусств.
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