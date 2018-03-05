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Песков не считает "Оскар" за фильм по материалам Родченкова поводом для комментария Кремля

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14:00 05.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Присуждение премии "Оскар" фильму, основанному на комментариях Григория Родченкова, не является поводом для комментария со стороны Кремля. "Я не думаю, что это [присуждение премии фильму] может быть поводом для комментария из Кремля", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать решение Американской академии киноискусств.

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