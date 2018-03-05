Собчак ушла с переговоров по формату дебатов в Центризбиркоме
14:12 05.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат в президенты от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак ушла с совещания кандидатов и их представителей в Центризбиркоме по поводу изменения формата дебатов.
"Я покинула это совещание, потому что понятно, что это совершенно не конструктивная позиция", - сказала она журналистам.
В понедельник в ЦИК проходит встреча кандидатов или их представителей по поводу не удовлетворяющего их формата предвыборных дебатов на телевидении и радио.
По словам Собчак, против изменения формата теледебатов, в которых в настоящее время все семь кандидатов участвуют вместе, выступили Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и представители Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз"), Григория Явлинского ("Яблоко") и Бориса Титова (Партия роста). Президент России Владимир Путин в дебатах не участвует.
Ранее с совещания ушел лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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