Собчак ушла с переговоров по формату дебатов в Центризбиркоме

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак ушла с совещания кандидатов и их представителей в Центризбиркоме по поводу изменения формата дебатов.

"Я покинула это совещание, потому что понятно, что это совершенно не конструктивная позиция", - сказала она журналистам.

В понедельник в ЦИК проходит встреча кандидатов или их представителей по поводу не удовлетворяющего их формата предвыборных дебатов на телевидении и радио.

По словам Собчак, против изменения формата теледебатов, в которых в настоящее время все семь кандидатов участвуют вместе, выступили Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и представители Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз"), Григория Явлинского ("Яблоко") и Бориса Титова (Партия роста). Президент России Владимир Путин в дебатах не участвует.

Ранее с совещания ушел лидер ЛДПР Владимир Жириновский.