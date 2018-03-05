Путин похвалил ФСБ за сохранение в тайне разработок нового оружия

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин похвалил ФСБ за то, что удалось сохранить в тайне разработки нового оружия, о котором говорилось во время послания Федеральному собранию.

"Хочу отметить, что удалось обеспечить эффективное оперативное контрразведывательное прикрытие этих масштабных проектов. Хочу поблагодарить вас и всех, кто участвовал в этой ответственной, сложной работе, - поблагодарить за этот результат, а эта работа шла и идет в непростых условиях", - заявил глава государства на заседании коллегии ФСБ.

Президент напомнил, что в своем послании Федеральному собранию 1 марта говорил "о новых технологиях в системах вооружения, призванных защитить Россию, обеспечить стратегический паритет, а значит и повысить международную безопасность". "Работа над этой современной техникой шла много лет, в ней участвовали тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов, промышленных предприятий России", - констатировал Путин.