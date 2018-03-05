Задержан россиянин, похитивший 11-летнюю дочь начальника
15:00 05.03.2018 Источник: Lenta.ru
В Волгоградской области нашли одиннадцатилетнюю девочку, которая пропала четыре дня назад в городе Камышин, говорится в Telegram-канале Следственного комитета.
По данным ведомства, ребенок жив и здоров. Школьницу обнаружили в квартире 58-летнего мужчины. Как выяснили следователи, он похитил девочку, представившись полицейским, и привел в квартиру, где удерживал четыре дня. Установлено, что мужчина работал в магазине, которым руководят родители похищенной девочки.
«В ходе обхода полицейские и волонтеры позвонили в одну из квартир. Увидев людей в форме, мужчина попытался закрыть дверь, но в прихожую вышла Анна и сказала сотрудникам, что вероятно они ищут ее», — говорится в сообщении.
Видимых повреждений на ее теле не нашли. Похитителя задержали.
Девочка пропала утром 1 марта по пути в школу, которая находится всего в 150 метрах от дома. После ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело. В поисках участвовали МЧС, Росгвардия и волонтеры. Lenta.Ru
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