0
0
1130
Новости

В Донбассе обстреляли автомобиль с депутатом Госдумы

Добавить в избранное

15:12 05.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобиль с депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым (одномандатник, не входит во фракции, лидер партии "Родина") обстреляли в Донбассе, где он находился с гуманитарной миссией. Об этом ТАСС сообщила в понедельник помощница парламентария Татьяна Калегина.

"Это правда, я знаю, что все живы, пострадали оба автомобиля", - сказала она, отметив, что "обстрел шел со стороны ВСУ". "Такое ощущение, что это было целенаправленно", - добавила Калегина.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

23:45 05.03.2018
Неоязычники устроили погребальный костер под Кировом
0
0
23:15 05.03.2018
Трапм обвинил РФ, Китай и ЕС в финансовых потерях США
0
306
22:45 05.03.2018
Правящая партия Италии ушла в оппозицию после проигранных выборов
0
387
22:15 05.03.2018
Возможно Трапм посетит церемонию открытия посольства США в Иерусалиме
0
443
21:45 05.03.2018
Запуск ракеты-носителя "Союз" отложен до 9 марта
0
573
21:15 05.03.2018
Минобороны ФРГ хочет увеличить численность военный в Афганистане
0
603
20:45 05.03.2018
Президент РФ и президент Франции обсудили ситуацию в Сирии
0
691
20:15 05.03.2018
В Хьюстоне обсудят будущее нефтедобычи
0
1026
19:45 05.03.2018
Штраф за хулиганство в самолете повысят до 50 тыс. рублей
0
929
19:15 05.03.2018
По новым данным Росстат доходы россиян продолжают снижаться
0
736

Возврат к списку