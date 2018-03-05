В Донбассе обстреляли автомобиль с депутатом Госдумы

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобиль с депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым (одномандатник, не входит во фракции, лидер партии "Родина") обстреляли в Донбассе, где он находился с гуманитарной миссией. Об этом ТАСС сообщила в понедельник помощница парламентария Татьяна Калегина.

"Это правда, я знаю, что все живы, пострадали оба автомобиля", - сказала она, отметив, что "обстрел шел со стороны ВСУ". "Такое ощущение, что это было целенаправленно", - добавила Калегина.







