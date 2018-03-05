Кандидаты в президенты РФ забыли про Дальний Восток

15:32 Регион: Владивосток, Россия Источник: НГ-Online

Тема развития Дальневосточного региона озвучивается, по сути, только одним претендентом – действующим президентом РФ Владимиром Путиным. В состоявшемся послании Федеральному собранию он неоднократно затронул Владивосток, который оказался наиболее часто упоминаемым городом в Послании, что может позитивно повлиять на повышение его административного статуса.

Жители Дальнего Востока, огромной территории, изобилующей колоссальными запасами природных ресурсов – мизерная часть голосов всех избирателей страны. На итоги избирательной кампании такое количество населения при любом раскладе не повлияет. Поэтому кандидаты, как правило, игнорируют проблемы шестимиллионной территории. Их программы сконцентрированы вокруг федеральных проблем: пенсии, Крым, геополитика и отношения с зарубежными партнерам. Внимание кандидатов уделяется крупным субъектам, многомиллионное население которых в состоянии внести существенный вклад в результат голосования. Кроме создания Министерства демографической политики и всеобщей амнистии Владимир Жириновский нацелен на «освоение Сибири и Дальнего Востока за счёт беспроцентных кредитов, льгот на ЖКХ и отмены налогов». В риторике других кандидатов широко используется «шаговый слоган». Правда, в объявленных «20 шагах» Павла Грудинина нет ни одного слова про Дальний Восток. В «123 трудных шагах» Ксении Собчак есть «шаги» в поддержку прав геев, народа Украины, ВИЧ-инфицированных. Никак не звучит Дальний Восток в программе Максима Сурайкина. Аналогичный пробел в программе лоббиста бизнеса Бориса Титова, борца за социальную справедливость Сергея Бабурина, постоянного кандидата в президенты Григория Явлинского. Правда, лидер «Яблока» готов провести репопуляцию Дальнего Востока, навести правопорядок, обеспечить приток инвестиций, также предлагается развивать туризм в перспективных регионах, в том числе, в Приморье. Механика реализации этих пунктов программы, впрочем, не раскрывается

Слоганы Ксении Собчак «За молодость», «За смелость», больше напоминают тосты. Владимира Жириновского («За ЛДПР») и «кандидата от народа» Грудинина, да и других участников предвыборной кампании демонстрируют, похоже, полное незнание проблем Приморья.

Людмила Васильева