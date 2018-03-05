СМИ сообщили о незакрытых счетах и золоте Грудинина
16:00 05.03.2018
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин не уведомил Центризбирком об 11 счетах в швейцарском банке, сообщил представитель ЦИКа Александр Кинев. «Швейцарские коллеги сообщили нам, что у Павла Николаевича Грудинина, помимо двух счетов, о которых мы уже упомянули, в том числе на информационном плакате, еще 11 счетов. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2017 года, в соответствии с той информацией, которую дала налоговая служба Швейцарии, было 13 счетов в швейцарском банке»,— приводит «РИА Новости» его слова.
Господин Кинев уточнил, что, по данным швейцарских уполномоченных органов, «один счет был открыт в виде драгоценных металлов, в скобках — золото». Общий объем золота, принадлежащего Павлу Грудинину, составляет порядка 5,428 кг, уточняет Life.ru.
При этом Павел Грудинин сообщал ЦИКу, что у него больше нет иностранных счетов. Новые данные о наличии у господина Грудинина иностранных счетов будут вписаны в плакаты, которые информируют о кандидатах в президенты РФ, сообщает Коммерсантъ.
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комментарии(1)
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Sergey 23:30 05.03.2018
Это невероятно какую грязь льют на кандидата Грудинина. Чего так испугалась власть. Если бы его так не мочили я бы его и не заметил. Тем более кандидат от коммунистов!) Сил нет больше смотреть на ложь «главных» каналов страны. Назло теперь за него проголосую! И советую всем показать свою позицию по этой компании лжи. Спасибо
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