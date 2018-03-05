0
1
1177
Новости

СМИ сообщили о незакрытых счетах и золоте Грудинина

Добавить в избранное

16:00 05.03.2018

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин не уведомил Центризбирком об 11 счетах в швейцарском банке, сообщил представитель ЦИКа Александр Кинев. «Швейцарские коллеги сообщили нам, что у Павла Николаевича Грудинина, помимо двух счетов, о которых мы уже упомянули, в том числе на информационном плакате, еще 11 счетов. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2017 года, в соответствии с той информацией, которую дала налоговая служба Швейцарии, было 13 счетов в швейцарском банке»,— приводит «РИА Новости» его слова.

Господин Кинев уточнил, что, по данным швейцарских уполномоченных органов, «один счет был открыт в виде драгоценных металлов, в скобках — золото». Общий объем золота, принадлежащего Павлу Грудинину, составляет порядка 5,428 кг, уточняет Life.ru.

 При этом Павел Грудинин сообщал ЦИКу, что у него больше нет иностранных счетов. Новые данные о наличии у господина Грудинина иностранных счетов будут вписаны в плакаты, которые информируют о кандидатах в президенты РФ, сообщает Коммерсантъ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(1)

0 Ответить

Sergey 23:30 05.03.2018

Это невероятно какую грязь льют на кандидата Грудинина. Чего так испугалась власть. Если бы его так не мочили я бы его и не заметил. Тем более кандидат от коммунистов!) Сил нет больше смотреть на ложь «главных» каналов страны. Назло теперь за него проголосую! И советую всем показать свою позицию по этой компании лжи. Спасибо

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

23:45 05.03.2018
Неоязычники устроили погребальный костер под Кировом
0
0
23:15 05.03.2018
Трапм обвинил РФ, Китай и ЕС в финансовых потерях США
0
306
22:45 05.03.2018
Правящая партия Италии ушла в оппозицию после проигранных выборов
0
387
22:15 05.03.2018
Возможно Трапм посетит церемонию открытия посольства США в Иерусалиме
0
443
21:45 05.03.2018
Запуск ракеты-носителя "Союз" отложен до 9 марта
0
573
21:15 05.03.2018
Минобороны ФРГ хочет увеличить численность военный в Афганистане
0
603
20:45 05.03.2018
Президент РФ и президент Франции обсудили ситуацию в Сирии
0
691
20:15 05.03.2018
В Хьюстоне обсудят будущее нефтедобычи
0
1026
19:45 05.03.2018
Штраф за хулиганство в самолете повысят до 50 тыс. рублей
0
929
19:15 05.03.2018
По новым данным Росстат доходы россиян продолжают снижаться
0
736

Возврат к списку