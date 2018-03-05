Глава Мосгоризбиркома исключил злоупотребления правом голосования не по месту прописки в столице
16:29 05.03.2018
Общий прирост числа избирателей, прикрепившихся к участкам в Москве, составляет приблизительно 1%. По словам главы Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова, информация об искусственном раздувании числа прикрепившихся к московским участкам избирателей является мифом. «Иногородних избирателей в Москве прикрепились на избирательные участки 2,6% от общей численности избирателей в Москве, -сказал руководитель Мосгоризбиркома. - При этом открепились из Москвы чуть более 1%. Прогнозируем, что увеличение общего количества избирателей в результате реализации нового порядка на сегодняшний день составляет немного более 1%». По данным Мосгоризбиркома, в столице РФ воспользоваться изменениями в законодательстве потенциально могут воспользоваться около 3 млн граждан.
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