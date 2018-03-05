Координатор питерской "Открытой России" встретит день выборов под арестом

16:32 Регион: Санкт-Петербург, Россия Источник: НГ-Online

Городской суд Петербурга оставил в силе 25-суточный арест координатора питерской «Открытой России» Андрея Пивоварова, который находится в спецприемнике на Захарьевской улице. Оппозиционер привлечен к аресту за участие в акции 28 января на Марсовом поле. Постановление вынесено Смольнинским райсудом, куда Пивоварова доставили после задержания в конце февраля, то есть через месяц после самой акции.

После митинга в память Бориса Немцова 25 февраля, одним из ведущих которого был Андрей Пивоваров, он сообщил, что на улицах ощущает «пристальное внимание полиции». Поэтому задержание и арест не стали для него сюрпризом. Его коллеги полагают, что власти хотят таким образом нейтрализовать известных активистов в день выборов 18 марта. В эти же дни 25-суточному аресту подвергся начальник штаба Алексея Навального в Питере Денис Михайлов, который провел на свободе считанные минуты после отбывания 30 суток. Как первый, так и второй арест связаны с тем же самым 28 января и Марсовым полем.

Защитники Пивоварова подали апелляционную жалобу в городской суд, считая, что в суде первой инстанции было множество нарушений и арест неправомерен. Однако накануне заседания горсуда адвокат Пивоварова Сергей Голубок написал в соцсетях о том, что «полиция уже знает, каким будет решение» – в материалах дела обнаружился документ: спецприемник отправляет судье Смольнинского суда список граждан, отбывавших административный арест. Там есть фамилия Пивоварова, а в графе «освобожден» стоит дата 24 марта.

Заседание горсуда длилось довольно долго, на нем запретили фото- и видеосъемку. Защитник говорил о том, что задержав Пивоварова спустя месяц после события, ему дали всего 15 минут на ознакомление с многостраничным делом. Суд отклонил целый ряд ходатайств защиты и отказал Пивоварову в освобождении.

Светлана Гаврилина



