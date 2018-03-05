Представители церкви не пришли на суд по делу о сравнении Ленина и Гитлера

17:00

Сегодня в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга прошло собеседование по иску председателя правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы и других силовых структур Свердловской области «Защитники Отечества» Николая Рябчевского к настоятелю Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы, протоиерею Евгению Попиченко. Общественник считает, что представитель церкви оскорбил тысячи человек, сравнив Владимира Ленина и Адольфа Гитлера. Он требует публичных извинений от протоиерея и реакции церкви на его слова.

По словам Николая Рябчевского, судья Алия Мурзагалиева в рамках собеседования уточнила ряд обстоятельств дела, попросила оригинал «Православной газеты», где были напечатаны высказывания протоиерея Евгения Попиченко и сообщила, что отправит запросы в «Православную газету» и екатеринбургскою епархию.

– Вторая сторона на суд не пришла. Ни протоиерея не было, ни его представителей, – сообщил Николай Рябчевский. eburg.mk.ru