Представители церкви не пришли на суд по делу о сравнении Ленина и Гитлера
17:00 05.03.2018
Сегодня в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга прошло собеседование по иску председателя правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы и других силовых структур Свердловской области «Защитники Отечества» Николая Рябчевского к настоятелю Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы, протоиерею Евгению Попиченко. Общественник считает, что представитель церкви оскорбил тысячи человек, сравнив Владимира Ленина и Адольфа Гитлера. Он требует публичных извинений от протоиерея и реакции церкви на его слова.
По словам Николая Рябчевского, судья Алия Мурзагалиева в рамках собеседования уточнила ряд обстоятельств дела, попросила оригинал «Православной газеты», где были напечатаны высказывания протоиерея Евгения Попиченко и сообщила, что отправит запросы в «Православную газету» и екатеринбургскою епархию.
– Вторая сторона на суд не пришла. Ни протоиерея не было, ни его представителей, – сообщил Николай Рябчевский. eburg.mk.ru
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