Смертность в РФ превысила рождаемость на 8%
18:15 05.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число умерших превысило число родившихся россиян в 2017 году на 8%, при этом в 2016 году эта разница составляла 0,1%, говорится в основном докладе Росстата о социально-экономическом положении России, распространенном в понедельник.
По сравнению с 2016 годом в РФ в 2017 году отмечается снижение числа родившихся - в 84 субъектах и числа умерших - в 81 субъекте.
Всего число смертей, по предварительным данным за 2017 г., составило 1 млн 824 тыс. человек (1 млн 891 тыс. - в 2016 г.), а число рожденных россиян в 2017 г. составило 1 млн 690 тыс. человек (1 млн 888 тыс. - в 2016 г.).
"За январь-декабрь 2017 г. число жителей России возросло на 77,4 тыс. человек, или на 0,05% [за аналогичный период предыдущего года также наблюдалось увеличение численности населения на 259,7 тыс. человек, или на 0,18%]", - говорится в докладе. Численные потери населения компенсировал и превысил на 57,6%, миграционный рост.
"Естественный прирост населения в 2017 г. зафиксирован в 27 субъектах Российской Федерации (в 2016 г. - в 39 субъектах)", - уточняется в докладе Росстата.
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