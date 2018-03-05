Объем продаж оружия растет третий год подряд - Путин
18:50 05.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин отметил, что России удается подтверждать статус ведущего поставщика оружия на мировом рынке, объем поставок растет третий год и составил в 2017 году более 15 млрд долларов.
"Россия держит высокую марку, подтверждает свой статус одного из ведущих поставщиков мирового оружейного рынка, - заявил он на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству. - Объем зарубежных поставок вооружений и военной техники растет третий год подряд, в прошлом году составил более 15 млрд долларов".
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