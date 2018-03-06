Московские МФЦ не испытывают проблем с обработкой заявлений о включении в списки избирателей

18:00

Обработка заявлений, связанных с голосованием на выборах президента не по месту постоянной регистрации, занимает лишь 7% от общего объема услуг, которые оказывают московские центры госуслуг (МФЦ). По словам руководителя сети столичных МФЦ Елены Громовой, заявления по поводу голосования в Москве за февраль подали примерно 160 тыс. граждан. При этом в день центры госуслуг принимают до 80 тыс. граждан, таким образом, эта дополнительная нагрузка не привела к каким-то проблемам в работе сотрудников МФЦ или возникновению экстраординарных очередей. Кроме того, персонал МФЦ в течение февраля проводил агитацию горожан за участие в выборах. Примерно за месяц сотрудникам центров госуслуг удалось обойти около 4 млн квартир - москвичам раздавали материалы о предстоящих 18 марта выборах, а так же предоставляли информацию о том, где горожане смогут исполнить свой гражданский долг.