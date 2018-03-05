Минобороны ФРГ хочет увеличить численность военный в Афганистане

21:15 Источник: REGNUM

Германское военное ведомство планирует увеличить численность немецкие военный в Афганистане на 30%. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйне изданию Deutsche Welle.

Сейчас, согласно мандату бундестага количество военных не может превышать 980 человек. Численность планируют увеличить до 1,3 тысяч.

Ранее министр выступала против, но позже совместно с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем поддержала эту инициативу. Обоснованием этого шага послужило увеличение сторонников террористических группировок.







