Запуск ракеты-носителя "Союз" отложен до 9 марта

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запуск российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома в Куру (Французская Гвиана) отложен до 9 марта. Об этом сообщила в пятницу компания Arianespace ("Арианспейс"), осуществляющая коммерческие пуски российской ракеты с этого космодрома.

Изначально запуск "Союза" с четырьмя спутниками связи общей массой 2800 кг был запланирован на вторник, 6 марта.

"Миссия VS18, которая должна вывести на орбиту четыре среднеорбитальных спутника системы O3b для оператора SES (Эс-ё-эс), отложена на новую дату - 9 марта. Это позволит провести дополнительные проверки в свете возобновления запусков с космодрома во Французской Гвиане", - говорится в сообщении.

Время запуска назначено на 13:37 по местному времени (19:37 мск).







