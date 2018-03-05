Запуск ракеты-носителя "Союз" отложен до 9 марта
21:45 05.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запуск российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома в Куру (Французская Гвиана) отложен до 9 марта. Об этом сообщила в пятницу компания Arianespace ("Арианспейс"), осуществляющая коммерческие пуски российской ракеты с этого космодрома.
Изначально запуск "Союза" с четырьмя спутниками связи общей массой 2800 кг был запланирован на вторник, 6 марта.
"Миссия VS18, которая должна вывести на орбиту четыре среднеорбитальных спутника системы O3b для оператора SES (Эс-ё-эс), отложена на новую дату - 9 марта. Это позволит провести дополнительные проверки в свете возобновления запусков с космодрома во Французской Гвиане", - говорится в сообщении.
Время запуска назначено на 13:37 по местному времени (19:37 мск).
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