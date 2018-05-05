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Первый иск из-за последствий блокировки Telegram подан к Роскомнадзору

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17:40 27.04.2018 Источник: РБК

Бизнесмен Александр Вихарев, генеральный директор ООО «Инвестори» подал иск к Роскомнадзору с требованием возместить ущерб в размере 5 млн руб., сообщил предприниматель РБК. К этой сумме, по версии бизнесмена, привели перебои в работе его интернет-площадки, вызванные блокировкой Telegram.

По его словам, иск продиктован гражданской позицией. «Мы хотим заявить о проблемах, которые сейчас испытывают бизнесмены. Сумма иска кратна 5 млн руб. — отчасти является расчетной, отчасти некой потенциальной величиной, так как до конца не можем рассчитать весь нанесенный ущерб», — заявил бизнесмен.

Он подчеркнул, что «главная цель иска — не получить эту сумму, а заявить о проблемах». 

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