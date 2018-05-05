Военно-морские силы Марокко и США проводят совместные маневры

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морские маневры с участием вооруженных сил Марокко и США проходят на атлантическом побережье королевства. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Магриб Араб Пресс (МАП).

По поручению монарха, за ходом маневров следит высокопоставленная делегация Королевских вооруженных сил (КВС) Марокко, посетившая американский авианосец "Гарри Трумэн" и фрегат "Мухаммед VI" ВМС королевства.

Как отмечает МАП, состоялись переговоры марокканских военных с представителями командования морских сил США в Европе и Африке. Стороны подчеркнули "положительное содержание военного сотрудничества между вооруженными силами обеих стран, которое включает в себя проведение смешанных учений, взаимопомощь, подготовку и обмен визитами".

Они также обсудили "пути и возможности укрепления и развития этого сотрудничества с целью усиления взаимодействия между армиями Марокко и США".

Военно-морские маневры сил Марокко и США проходят на юге королевства в рамках масштабных совместных учений "Африканский лев - 2018" с участием армейских подразделений из африканских и европейских стран, а также США.



