Военно-морские силы Марокко и США проводят совместные маневры
20:15 27.04.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-морские маневры с участием вооруженных сил Марокко и США проходят на атлантическом побережье королевства. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Магриб Араб Пресс (МАП).
По поручению монарха, за ходом маневров следит высокопоставленная делегация Королевских вооруженных сил (КВС) Марокко, посетившая американский авианосец "Гарри Трумэн" и фрегат "Мухаммед VI" ВМС королевства.
Как отмечает МАП, состоялись переговоры марокканских военных с представителями командования морских сил США в Европе и Африке. Стороны подчеркнули "положительное содержание военного сотрудничества между вооруженными силами обеих стран, которое включает в себя проведение смешанных учений, взаимопомощь, подготовку и обмен визитами".
Они также обсудили "пути и возможности укрепления и развития этого сотрудничества с целью усиления взаимодействия между армиями Марокко и США".
Военно-морские маневры сил Марокко и США проходят на юге королевства в рамках масштабных совместных учений "Африканский лев - 2018" с участием армейских подразделений из африканских и европейских стран, а также США.
Новости
- 20:23 04.05.2018
- Михаил Шемякин готовит телепроект по возрождению забытых русских слов
- 20:18 04.05.2018
- Три федеральных канала покажут церемонию инаугурации Путина 7 мая
- 12:31 01.05.2018
- Федеральные телеканалы не показали митинг в поддержку Telegram
- 20:51 30.04.2018
- Нетаньяху: Иран лжет, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия
- 20:31 30.04.2018
- В ОБСЕ призвали Россию отменить блокировку Telegram
- 19:54 30.04.2018
- Стало известно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын
- 19:11 30.04.2018
- В Афганистане убит журналист BBC
- 18:27 30.04.2018
- В Петербурге люди попали под танк
- 18:12 30.04.2018
- На Москву надвигается гроза с сильным ветром
- 17:40 30.04.2018
- Служебная собака нашла в якутском лесу пропавшего ребенка
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать