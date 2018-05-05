0
0
3491
Новости

Военно-морские силы Марокко и США проводят совместные маневры

Добавить в избранное

20:15 27.04.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морские маневры с участием вооруженных сил Марокко и США проходят на атлантическом побережье королевства. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Магриб Араб Пресс (МАП).

По поручению монарха, за ходом маневров следит высокопоставленная делегация Королевских вооруженных сил (КВС) Марокко, посетившая американский авианосец "Гарри Трумэн" и фрегат "Мухаммед VI" ВМС королевства.

Как отмечает МАП, состоялись переговоры марокканских военных с представителями командования морских сил США в Европе и Африке. Стороны подчеркнули "положительное содержание военного сотрудничества между вооруженными силами обеих стран, которое включает в себя проведение смешанных учений, взаимопомощь, подготовку и обмен визитами".

Они также обсудили "пути и возможности укрепления и развития этого сотрудничества с целью усиления взаимодействия между армиями Марокко и США".

Военно-морские маневры сил Марокко и США проходят на юге королевства в рамках масштабных совместных учений "Африканский лев - 2018" с участием армейских подразделений из африканских и европейских стран, а также США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:23 04.05.2018
Михаил Шемякин готовит телепроект по возрождению забытых русских слов
0
755
20:18 04.05.2018
Три федеральных канала покажут церемонию инаугурации Путина 7 мая
0
708
12:31 01.05.2018
Федеральные телеканалы не показали митинг в поддержку Telegram
0
4111
20:51 30.04.2018
Нетаньяху: Иран лжет, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия
0
4225
20:31 30.04.2018
В ОБСЕ призвали Россию отменить блокировку Telegram
0
4271
19:54 30.04.2018
Стало известно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын
0
4177
19:11 30.04.2018
В Афганистане убит журналист BBC
0
4015
18:27 30.04.2018
В Петербурге люди попали под танк
0
4310
18:12 30.04.2018
На Москву надвигается гроза с сильным ветром
0
4021
17:40 30.04.2018
Служебная собака нашла в якутском лесу пропавшего ребенка
0
4115

Возврат к списку