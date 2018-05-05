Трамп склонен доверять стремлению КНДР к ядерному разоружению

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не считает, что лидер КНДР пытается играть мировым сообществом, декларируя готовность Пхеньяна к денуклеаризации. Американский лидер подтвердил это в пятницу на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая находится с визитом в Вашингтоне.

"Я не думаю, что он играет. Знаете, никогда [раньше] такого не было, так далеко не заходили [переговоры и контакты по урегулированию ракетно-ядерной проблемы КНДР]", - заявил Трамп, отвечая на прямой вопрос на эту тему.







