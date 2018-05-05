На майские праздники в Коломенское приедут настоящие рыцари из Европы и России

21:14 Источник: НГ-Online

Фото предоставлено пресс-службой турнира Св.Георгия

В музее-заповеднике «Коломенское» с 30 апреля по 2 мая 2018 года пройдет IV Международный турнир св. Георгия. Планируется, что в мероприятии примут участие около 120 ведущих реконструкторов истории Средневековья из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

На три дня в Коломенском соберутся рыцари из России, Канады, Великобритании, Нидерландов и Белоруссии, ранее не участвовавшие в московских соревнованиях. Среди иностранных участников: Бертус Брокамп - реконструктор из Нидерландов, канадский рыцарь Марк Амель – звезда международных турниров; Дмитрий Свентицкий – рыцарь из Беларуси, Доминик Сьюэлл – организатор целой серии английских турниров, проводимых под эгидой организации English Heritage.

Турнир св. Георгия зарекомендовал себя как один из крупнейших в мире историко-реконструкторских фестивалей, в деталях восстанавливающий реалии рыцарского Средневековья.

Как и в предыдущие годы, гости турнира увидят "джостинг" – сшибка двух всадников, вооруженных цельнодеревянными копьями, "меле" – групповые схватки верхом, и поединки на двуручном оружии.

Легендой и основной темой турнира в этом году является "Удивительное путешествие". Экзотичные страны, диковинные существа, причудливые костюмы и наряды - неотъемлемая составляющая представлений средневекового человека о дальних странах.

В этом году свои умения вам продемонстрируют не только мужественные, сильные, закованные в доспехи рыцари, но и нежные, изящные дамы в роскошных нарядах. Они будут не только украшением турнира, но также сами примут участие в различных состязаниях, в том числе и в охотничьих, и преодолеют полосу препятствий, а победительницу ждет почетный приз.

Часть фестиваля Турнир Святого Георгия будет открыта и для гостей, которые по каким-либо причинам не купили билеты.