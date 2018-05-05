Истребители ВВС США едва не столкнулись в небе над Британией

10:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три американских военных самолета опасно сблизились минувшей осенью в небе над британским графством Норфолк. Об этом в пятницу сообщила британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на отчет организации UK Airprox Board ("Ю-кей Аэйпрокс борд"), которая занимается оценкой причин и рисков опасных сближений в воздушном пространстве Соединенного Королевства.

По ее данным, инцидент произошел еще 27 ноября прошлого года. Два истребителя F-15 ("Эф-15"), проходившие боевую подготовку, опасно сблизились с разведывательным самолетом Boeing RC-135 ("Боинг Ар-си-135"). Согласно отчету, пилоты истребителей получили "достаточную информацию" о местонахождении третьего самолета от диспетчера, базирующегося в графстве Хэмпшир, однако могли не осознать опасность полностью, так как в тот момент выполняли "высокодинамичные маневры".

Как отмечает Би-би-си, тренировочный полет был прерван после того, как пилоты заметили разведывательный самолет и совершили разворот.