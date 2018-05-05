Первый канал покажет Евровидение

10:15 Источник: НГ-Online

Первый канал 8, 10 и 12 мая будет транслировать песенный конкурс Евровидение-2018, который пройдет в Португалии, сообщает дирекция Общественных связей телеканала. Трансляция 8 мая начнется в 23.30, 10 и 12 мая — в 22.00.

Россию на Евровидении в этом году будет представлять Юлия Самойлова с песней I Won't Break. В 2017 году, когда конкурс проходил в Киеве, Служба безопасности Украины отказалась пускать российскую исполнительницу на территорию страны. Тогда Первый канал принял решение не транслировать «Евровидение». Вера Цветкова