Первый канал покажет Евровидение
10:15 28.04.2018 Источник: НГ-Online
Первый канал 8, 10 и 12 мая будет транслировать песенный конкурс Евровидение-2018, который пройдет в Португалии, сообщает дирекция Общественных связей телеканала. Трансляция 8 мая начнется в 23.30, 10 и 12 мая — в 22.00.
Россию на Евровидении в этом году будет представлять Юлия Самойлова с песней I Won't Break. В 2017 году, когда конкурс проходил в Киеве, Служба безопасности Украины отказалась пускать российскую исполнительницу на территорию страны. Тогда Первый канал принял решение не транслировать «Евровидение». Вера Цветкова
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