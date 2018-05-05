0
0
3164
Новости

СМИ: Две Кореи решили положить конец войне в этом году

Добавить в избранное

10:24 28.04.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР и Республика Корея договорились договорились объявить об окончании Корейской войны в этом году. Об этом в субботу сообщило агентство Киодо со ссылкой на ЦТАК, которое распространило текст Пханмунджомской декларации по итогам саммита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

При этом в тексте этого же документа, опубликованного в пятницу южнокорейской стороной, говорилось, что Север и Юг Кореи намерены подписать мирный договор, однако намеченная дата этого события не называлась. "КНДР и Республика Корея объявляют конец перемирию, длящемуся с 1953 года, с тем, чтобы трансформировать его в мирный договор. С этой целью Северная Корея, Южная Корея и США будут продвигать проведение трехстороннего или четырехстороннего саммита (с участием Китая - прим. ТАСС) с целью установления системы твердого мира", - подчеркивалось в документе.

ЦТАК также отмечает, что обе страны будут следовать общей цели по денуклеаризации Корейского полуострова. "Общей целью [Севера и Юга] является полная денуклеаризация Корейского полуострова путем избавления от ядерного оружия", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:23 04.05.2018
Михаил Шемякин готовит телепроект по возрождению забытых русских слов
0
751
20:18 04.05.2018
Три федеральных канала покажут церемонию инаугурации Путина 7 мая
0
703
12:31 01.05.2018
Федеральные телеканалы не показали митинг в поддержку Telegram
0
4107
20:51 30.04.2018
Нетаньяху: Иран лжет, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия
0
4221
20:31 30.04.2018
В ОБСЕ призвали Россию отменить блокировку Telegram
0
4267
19:54 30.04.2018
Стало известно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын
0
4172
19:11 30.04.2018
В Афганистане убит журналист BBC
0
4011
18:27 30.04.2018
В Петербурге люди попали под танк
0
4306
18:12 30.04.2018
На Москву надвигается гроза с сильным ветром
0
4018
17:40 30.04.2018
Служебная собака нашла в якутском лесу пропавшего ребенка
0
4111

Возврат к списку