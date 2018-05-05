СМИ: Две Кореи решили положить конец войне в этом году

10:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР и Республика Корея договорились договорились объявить об окончании Корейской войны в этом году. Об этом в субботу сообщило агентство Киодо со ссылкой на ЦТАК, которое распространило текст Пханмунджомской декларации по итогам саммита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

При этом в тексте этого же документа, опубликованного в пятницу южнокорейской стороной, говорилось, что Север и Юг Кореи намерены подписать мирный договор, однако намеченная дата этого события не называлась. "КНДР и Республика Корея объявляют конец перемирию, длящемуся с 1953 года, с тем, чтобы трансформировать его в мирный договор. С этой целью Северная Корея, Южная Корея и США будут продвигать проведение трехстороннего или четырехстороннего саммита (с участием Китая - прим. ТАСС) с целью установления системы твердого мира", - подчеркивалось в документе.

ЦТАК также отмечает, что обе страны будут следовать общей цели по денуклеаризации Корейского полуострова. "Общей целью [Севера и Юга] является полная денуклеаризация Корейского полуострова путем избавления от ядерного оружия", - говорится в сообщении.