Суббота в Москве будет облачной и дождливой
10:27 28.04.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачность с прояснениями, местами небольшой дождь и до 15 градусов тепла ожидают москвичей в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
По данным синоптиков, днем столбики термометров покажут в столице 13-15 градусов тепла, в Подмосковье - от 12 до 17 градусов.
Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, ветер западный, 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Ночью температура в Москве может опуститься до 5-7 градусов.
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комментарии(4)
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Юрий 08:39 29.04.2018
Дождь и облака в экономике - погоды, какие есть. Это по поводу предупреждения ГАЗа о непоставках комплектующих. Некоторые персоналии с экрана из "Мифологии о Скрипалях" вчера напомнили, как манипулировали реакциями России, ставя в разученную позу и экономику (!!!); возможно, гипнозе "стояния стеной". Ну, нарушают контракты партнёры, из соображений выгоды от более крупного партнёра - официально заранее (по контракту со штрафами) предупредили? Что там вытанцовывают, без обязательств и болтая о
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Юрий 08:42 29.04.2018
вариантах спасения своей экономики, в Америке - не экономика и не внезапная непреодолимая сила (болтают давно, и наши партнёры имеют партнёров в Бразилии, например). Заранее не согласовывают - штрафы. А варианты преобразований пунктов контрактов в свободном стиле не вдохновляют? Ля пауза - всё можно (и согласовать). Самые хитрые собрались ловить нас на похищении линий производства, с переманиванием обиженных спецов. Мы должны бороться за перевоспитание, ждущих нас и
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Юрий 08:44 29.04.2018
одновременно "гонять тёмные спецоперации по углам мира"? А с чего - идеологию не продвигаем, всех включаем в отношения инклюзивно. Есть, конечно, безработные магистры, которые могут разработать и внедрить технологии замещения, но рисковать ритмичностью нельзя - параллельно, параллельно. На 10% прибыли (ха-ха) от закупки всего у новых поставщиков (прорабатывать, ввиду публичных заявлений от их властей, сразу). Как там "забиваки", сидят в логовах; а как многообещающь весь цветущий мир и
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Юрий 08:46 29.04.2018
ждёт развития. Ну, дают вновь Польше по €15 млрд. в год - но они научились очень рачительно их переваривать - те, кто в очереди, должны ещё этому научиться. А нам - учиться соображать; не преобразовывать мир - он и сам сталкивает шарики национальных мозгов. Кто ещё верит в Сорбонну - два года назад студенты ведущих университетов выразились о несоответствии преподаваемых теорий и успешных приёмов кидания, пардон, новых подходов в развитии мировой экономики.
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