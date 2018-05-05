Суббота в Москве будет облачной и дождливой

10:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачность с прояснениями, местами небольшой дождь и до 15 градусов тепла ожидают москвичей в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, днем столбики термометров покажут в столице 13-15 градусов тепла, в Подмосковье - от 12 до 17 градусов.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, ветер западный, 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Ночью температура в Москве может опуститься до 5-7 градусов.