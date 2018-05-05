Минюст Армении: Силовые методы мы исключаем изначально

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Армении исключают применение силы против митингующих сторонников оппозиции, если их действия не угрожают жизни и здоровью граждан. Об этом заявил в субботу исполняющий обязанности министра юстиции страны Давид Арутюнян на брифинге в правительстве.

"Силовые методы мы исключаем изначально. Силовые меры мы предусматриваем только в ходе беспорядков, в ходе которых есть угроза жизни и здоровью граждан", - сказал Арутюнян.