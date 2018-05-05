Грушко усомнился в легитимности судей ЕСПЧ, выбранных без участия РФ

10:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранные Парламентской ассамблеей Совета Европы в отсутствие российской делегации судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не имеют достаточной легитимности. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Те судьи и комиссары, которые не были избраны при участии наших парламентариев, не могут не испытывать недостатка легитимности", - сказал высокопоставленный дипломат.