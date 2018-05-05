Песков думает, что простые американцы оценят доклад Конгресса США о влиянии РФ на выборы

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле рассчитывают, что сами американцы прочитают распространенный в Конгрессе США доклад о якобы российском вмешательстве в выборы в этой стране, так как этот документ демонстрирует отсутствие оснований для антироссийской истерики.

"Хочется надеяться, что кто-то в Америке этот доклад прочитает, потому что иногда складывается впечатление, что эти доклады публикуются не для того, чтобы их читали. Потому что, если найдутся такие любознательные следопыты, которые все-таки ознакомятся с текстом, они будут изумлены и начнут задавать вопросы - откуда вся эта истерика, из чего она взялась", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя опубликованный документ.