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Песков думает, что простые американцы оценят доклад Конгресса США о влиянии РФ на выборы

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13:15 28.04.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле рассчитывают, что сами американцы прочитают распространенный в Конгрессе США доклад о якобы российском вмешательстве в выборы в этой стране, так как этот документ демонстрирует отсутствие оснований для антироссийской истерики.

"Хочется надеяться, что кто-то в Америке этот доклад прочитает, потому что иногда складывается впечатление, что эти доклады публикуются не для того, чтобы их читали. Потому что, если найдутся такие любознательные следопыты, которые все-таки ознакомятся с текстом, они будут изумлены и начнут задавать вопросы - откуда вся эта истерика, из чего она взялась", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя опубликованный документ.

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