ФСО закрывает Красную площадь для посетителей из-за подготовки к параду

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная служба охраны (ФСО) закроет Красную площадь для посетителей на шесть дней из-за подготовки к Параду Победы.

"В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов, допуск граждан на Красную площадь будет закрыт с 9:00 4 мая до 20:00 9 мая 2018 года", - сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО.