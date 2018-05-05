ФСО закрывает Красную площадь для посетителей из-за подготовки к параду
13:30 28.04.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральная служба охраны (ФСО) закроет Красную площадь для посетителей на шесть дней из-за подготовки к Параду Победы.
"В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, допуск граждан на Красную площадь будет закрыт с 9:00 4 мая до 20:00 9 мая 2018 года", - сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО.
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