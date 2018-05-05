Путин поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра. "Давайте так и сделаем - 2019 год объявим в России Годом театра", - заявил он на встрече с председателем Союза театральных деятелей России, художественным руководителем московского театра Et Cetera Александром Калягиным.