МИД РФ: Есть риски пиратских захватов российских судов украинскими силовиками

14:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД России предупредил российские судовые компании о рисках пиратских захватов со стороны украинских силовиков.

"В связи с этими провокационными действиями властей Украины в отношении российских судов и граждан Российской Федерации МИД России обращает внимание судовых компаний на реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами", - говорится в сообщении Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.