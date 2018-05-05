МИД РФ: Есть риски пиратских захватов российских судов украинскими силовиками
14:16 28.04.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД России предупредил российские судовые компании о рисках пиратских захватов со стороны украинских силовиков.
"В связи с этими провокационными действиями властей Украины в отношении российских судов и граждан Российской Федерации МИД России обращает внимание судовых компаний на реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами", - говорится в сообщении Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.
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