Морская коллегия определит меры в случае пиратских действий Украины

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Морская коллегия разработает механизм слаженных действий различных структур РФ в случаях пиратства. Об этом вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин заявил по итогам Морской коллегии.

"Мы договорились, что в рамках Морской коллегии будет обсужден механизм слаженных действий российских структур, которые должны гарантировать нашим гражданам (морякам или пассажирам), оказавшимся в такого рода ситуациях фактически морского пиратства, как будет действовать российское государство по защите неотъемлемых гражданских и человеческих прав граждан России", - сказал вице-премьер, комментируя ситуацию с арестом украинской стороной крымского судна "Норд".