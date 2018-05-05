Глава СПЧ: Я убежден, что лекарства не должны быть объектами внешнеторговых санкций

16:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выступает категорически против запрета на импорт лекарств из США, норма о котором содержится в законопроекте о контрсанкциях РФ.

"Я убежден, что ни лекарства, ни расходные материалы к медицинской технике не должны становиться объектами внешнеторговых санкций", - приводятся слова Федотова на сайте СПЧ в субботу.