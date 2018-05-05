Ядерный полигон Пхунгери будет закрыт до встречи Ким Чен Ына и Трампа - Киодо

09:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНДР окончательно закроют ядерный полигон Пхунгери до встречи лидера КНДРи президента США. Об этом в воскресенье сообщает агентство Киодо.

Ранее стало известно, что по итогам состоявшегося 27 апреля межкорейского саммита КНДР обещала закрыть ядерный полигон Пхунгери в мае, процесс его демонтажа будет публичным. Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал пригласить на Север журналистов и экспертов в области безопасности, которые будут следить за этим процессом.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова в течение ближайших трех-четырех недель.