Ядерный полигон Пхунгери будет закрыт до встречи Ким Чен Ына и Трампа - Киодо
09:11 29.04.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти КНДР окончательно закроют ядерный полигон Пхунгери до встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Об этом в воскресенье сообщает агентство Киодо. Ранее стало известно, что по итогам состоявшегося 27 апреля межкорейского саммита КНДР обещала закрыть ядерный полигон Пхунгери в мае, процесс его демонтажа будет публичным. Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал пригласить на Север журналистов и экспертов в области безопасности, которые будут следить за этим процессом. В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова в течение ближайших трех-четырех недель.
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