Памела Андерсон на "России 1" уже в мае
09:32 29.04.2018 Источник: НГ-Online
Американская актриса Памела Андерсон согласилась стать членом жюри шоу «Лига удивительных людей», запускаемого телеканалом «Россия 1». Премьера шоу стартует на канале 13 мая. По замыслу продюсеров проекта, в программе будут соревноваться между собой люди с необычными способностями, съехавшиеся со всей страны. Особенностью проекта станет то, что судить участников будет интернациональное жюри, в состав которого войдут не только известные россияне, но и иностранцы. Так, помимо боксера Николая Валуева, актрисы Марии Ароновой и певца Николая Баскова, в съемках примут участие многократный победитель международных боев в стиле смешанных единоборств Джеффри Монсон и актриса Памела Андерсон. Ведущими нового шоу будут Марина Кравец и Дмитрий Губерниев. Вера Цветкова
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