Памела Андерсон на "России 1" уже в мае

09:32 Источник: НГ-Online

Американская актрисасогласилась стать членом жюри шоу «Лига удивительных людей», запускаемого телеканалом «Россия 1». Премьера шоу стартует на канале 13 мая. По замыслу продюсеров проекта, в программе будут соревноваться между собой люди с необычными способностями, съехавшиеся со всей страны. Особенностью проекта станет то, что судить участников будет интернациональное жюри, в состав которого войдут не только известные россияне, но и иностранцы. Так, помимо боксера, актрисыи певца, в съемках примут участие многократный победитель международных боев в стиле смешанных единоборстви актриса Памела Андерсон. Ведущими нового шоу будут

Вера Цветкова