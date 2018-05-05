США, несмотря на огромный бюджет Пентагона, уступают России в киберпространстве - сенатор

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США, несмотря на крупные расходы на военные нужды, в плане освоения киберпространства уступают России с ее более скромным бюджетом на оборону. Тревогу в связи с таким технологическим отставанием высказал в субботу в эфире телекомпании Си-эн-эн старший демократ спецкомитета по разведке Сената Конгресса

"Мы недавно одобрили бюджет Министерства обороны в объеме 700 млрд долларов, однако меня интересует, действительно ли мы закупаем [оборудование и вооружения] ХХ века", - заметил сенатор. "Бюджет обороны России составляет 68 млрд долларов, и они [россияне] выглядят более солидно в области дезинформации и в киберпространстве", - посетовал Уорнер.

"Правительство США все еще пытается вникнуть в суть технологий 2016 года", - продолжал заместитель председателя спецкомитета по разведке, имея в виду приписываемые Москве попытки вмешательства в ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах позапрошлого года. Между тем противники Вашингтона могут воспользоваться этим отставанием и разработать новые методы оказания влияния на ход промежуточных выборов в этом году и президентских выборов 2020 года в США, предупредил сенатор. "Мы пока действительно к этому не готовы", - добавил Уорнер.

Он прогнозирует повторение скандальной ситуации с передачей британской компании Cambridge Analytica ("Кембридж аналитика") личных данных десятков миллионов пользователей социальной сети "Фейсбук". "Шанс нового подобного случая существенно возрастает", - отметил сенатор, объяснив свою позицию тем, что Конгресс в своих стараниях исключить подобную опасность действует с опозданием, не учитывая динамичное развитие современных информационных технологий.

В конце марта президент СШАподписал проект федерального бюджета в размере 1,3 трлн долларов на остаток 2018 финансового года (закончится 30 сентября). Документ предусматривает радикальное увеличение военных ассигнований - до 700 млрд долларов. Большая часть из этих 700 млрд - 589,5 млрд - составят непосредственно бюджет Минобороны, еще 65,2 млрд пойдут на продолжение военных операций США за рубежом. Оставшиеся средства предназначаются на реализацию других программ, также призванных укрепить обороноспособность страны.

На 2019 год администрация США уже затребовала 716 млрд долларов.