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Около 6 тысяч человек примут участие в акции "Бессмертный полк" в разных городах США

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10:23 29.04.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акция "Бессмертный полк" станет в этом году самой многочисленной за все годы ее проведения в США. Шествия пройдут в 20 американских городах, в них примут участие около 6 тысяч человек. Об этом в беседе с ТАСС сообщил в воскресенье координатор акции, президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.

"В этом году "Бессмертный полк" пройдет по 20 городам США, в том числе в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско (штат Калифорния), Чикаго (Иллинойс), Вашингтоне (столичный округ Колумбия), Майами (Флорида). Среди новых городов, которые присоединяются к акции - Канзас-Сити (штат Миссури), Бирмингем (Алабама), Хьюстон (Техас), Ванкувер (Вашингтон) и Феникс (Аризона), - рассказал Игорь Кочан. - В этом году мы ожидаем самую многочисленную акцию с 2015 года, когда в США состоялся первый "Бессмертный полк", и в нем примут участие около 6 тысяч человек".

По словам координатора акции, шествие пройдет в разных американских городах в различные дни, поскольку 9 мая здесь не является официальным выходным днем.

"В основном марши намечены с 5 по 9 мая, но самые многочисленные акции ожидаются в ближайшие к этой памятной дате выходные дни - 5-6 числа", - пояснил он.

Самое массовое шествие - в Нью-Йорке

Самое массовое шествие, по традиции, состоится в Нью- Йорке, в ряды "Бессмертного полка" встанут около 2 тысяч человек - соотечественники, выходцы из бывших республик СССР, а также англоязычные американцы. "С каждым годом к "Бессмертному полку" проявляют интерес все больше обычных американцев, несмотря на то, что мы не занимаемся массовой рекламой и громкой агитацией, - подчеркнул Игорь Кочан. - Мы просто разговариваем с коллегами по работе, наши дети рассказывают об акции своим одноклассникам, объясняя, что такое "Бессмертный полк", и американцы с радостью присоединяются".

"Они согласны, что очень важно помнить, какой ценой досталась миру Победа, поскольку, если многие из них и знают про нацизм, то не все ответят, когда именно отмечается День Победы или кто воевал во Второй мировой", - добавил он.

"Американцы начинают вспоминать не только о страницах мировой истории, но и истории своей семьи, обнаруживая, что у многих из них предки воевали или бежали от войны из Европы в США", - отметил собеседник ТАСС. Американские участники акции, как и их русскоязычные "однополчане", тоже понесут с собой портреты своих родных, ветеранов Второй мировой. Кроме того, как сообщил Игорь Кочан, впервые за последние годы проведения акции свой интерес к ней проявили и представители китайской диаспоры. "Они узнали о том, что в честь Дня Победы проходит торжественная акция, и сказали, что хотели бы почтить память своих ветеранов, сражавших на фронтах в те годы", - сказал он.

Советские и американские ветераны - в одних рядах К участникам шествия во всех крупных городах примкнут и ветераны Второй мировой. "В каждом большом американском городе живут советские ветераны, которые желают лично встать в ряды "Бессмертного полка", несмотря на то, что все они находятся уже в очень почтенном возрасте, - сказал Игорь Кочан. - Кто-то будет передвигаться на инвалидном кресле, кто-то на специальном транспорте, а в Нью-Йорке ветераны присоединятся к шествию на последнем его этапе, пройдут сами сотни метров вместе с участниками шествия. Они также будут нести с собой портреты - как правило, своих друзей-однополчан, не доживших до этих дней". В Нью-Йорке шествие "Бессмертного полка" состоится 5 мая и пройдет по западному берегу Манхэттена, вдоль реки Гудзон. Вместе с советскими ветеранами в акции принимают участие и бывшие американские служащие. Завершится марш у мемориала павшим в годы Второй мировой войны на территории Бэттери-парк, расположенного напротив статуи Свободы. Участники акции возложат цветы к памятнику, подарят букеты ветеранам и под звуки песни Марка Бернеса "Журавли" отпустят в небо сотни белых воздушных шаров с эмблемой "Бессмертного полка" - журавлями. "Периодически здесь звучат недовольные голоса, что шары и подобные акции вредят экологии, поэтому наши шары сделаны из особого материала - они биоразлагаемые и не причиняют ущерба окружающей среде", - заверил координатор. Местные власти поддерживают акцию По словам Игоря Кочана, в большинстве американских городов шествие организуют местные общества представителей русскоязычной диаспоры. "В некоторых городах акцию координируют обычные неравнодушные люди, которые сами договариваются с властями о проведении шествия, помогают другим с изготовлением портретов, - отметил он. - Акция "Бессмертный полк" становится с каждым разом все более народной, и не только по числу ее участников. В этом году, понимая финансовые сложности с организацией, люди несут пожертвования, вкладывают личные средства, чтобы и в их городе прошел "Бессмертный полк".  

Кочан также особо подчеркнул, что никаких препятствий и ограничений со стороны американских властей к организации "Бессмертного полка" не было и нет. "Мы наблюдаем как раз обратную тенденцию: часто местные политики идут в разрез с позицией государства, действиями федеральных властей, - считает он. - И если на высоком уровне мы наблюдаем обострение отношений с Россией, то на местном уровне политики стараются найти пути общения и сближения с русскоязычной диаспорой. Тем более, что данная акция - не российская, а, прежде всего, это - дань памяти русских, американцев и других народов тем, кто воевал против нацистской Германии и победил".  

Впервые в США акция "Бессмертный полк" состоялась в 2015 году по инициативе общества "Русская молодежь Америки", тогда шествие прошло всего в трех городах - Нью- Йорке, Сан-Франциско и Атланте (штат Флорида), собрав, в общей сложности, несколько сот человек. Сейчас шествие проходит под эгидой Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС).

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