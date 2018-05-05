Около 187 тыс. га было охвачено природными пожарами в минувшие сутки на Дальнем Востоке

10:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше 70 природных пожаров на площади 187 тыс. га полыхало на Дальнем Востоке в минувшие сутки, самая сложная обстановка - в Амурской области. Об этом сообщается в воскресенье на сайте авиалесоохраны со ссылкой на данные региональных диспетчерских служб лесного хозяйства.

В Амурской области по состоянию на 00:00 мск 29 апреля действовало 22 природных пожара на площади около 156 тыс. га, включая 37 тыс. га на территории Хинганского заповедника и почти 11 тыс. га на землях других категорий. Порядка 37 пожаров горело в Приморье, огнем было охвачено 6,4 тыс. га, 12 - в Хабаровском крае, где в лесах за сутки горело около 1,1 тыс. га, и 22,6 тыс. га полыхало на труднодоступных и отдаленных территориях лесного фонда - отмечается, что затраты на тушение этого пожара превышают прогнозируемый вред. В Еврейской АО пожары действовали на площади 570 га.

Сообщается, что всего на территории РФ в лесах (без учета охваченных огнем площадей на труднодоступных территориях и на землях иных категорий - прим. ТАСС) действовало 86 пожаров на площади 170,7 тыс. га. Помимо дальневосточных регионов возгорания в лесах также регистрировались в Забайкальской крае, Омской области, в Республике Башкортостан.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.04.2018 в России лесопожарными силами и привлеченными лицами ликвидировано 57 лесных пожаров на площади 18,5 тыс. га". - говорится в сообщении.

К борьбе с огнем привлекалось свыше 2,8 тыс. человек, было задействовано 495 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении - 25 воздушных судов.