Китайские компании приспосабливаются к работе в условиях санкций против России - бизнесмен

11:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции против РФ оказали негативное влияние на сотрудничество в морской индустрии между китайскими и российскими компаниями, однако бизнес приспосабливается к сложностям и уже наметился определенный рост. Такое мнение высказал в Тяньцзине в воскресенье в беседе с корр. ТАСС генеральный директор судостроительной компании Yangzhou New Ocean Wind Marine Im. & Ex. Co, который в четверг принял участие в мероприятии по случаю 15-й годовщины открытия подразделения Российского морского регистра судоходства (РС) в Китае.

Бизнесмен высоко оценил перспективы сотрудничества с Россией и выразил заинтересованность в расширении взаимодействия с компаниями из РФ. "Однако из-за санкций есть ряд препятствий, поэтому в последнее время мы ищем новые варианты для ведения бизнеса. К примеру, мы отошли от доллара и начали использовать юани и рубли для расчетов. В таком случае вопросов не возникает", - сообщил он, признав, что в той или иной степени санкции отразились на сотрудничестве с Россией в морской индустрии.

"Особенно тяжелым был период с 2014 года по 2016 год. Трудно было не только России и Китаю, но и всему миру. С конца 2016 года начал наблюдаться определенный рост, однако намеченные перспективные проекты под влиянием санкций продвигаются не так быстро", - отметил Чжоу Цян.

Бизнесмен рассказал, что с Россией его компания работает с 2008 года. "Основное направление нашей деятельности - судостроение. За это время мы поставили в Россию около 30 различных судов на сумму свыше 300 млн долларов, а также импортировали из России оборудование примерно на 100 млн долларов", - сообщил Чжоу Цян. По его словам, в компании готовят новые проекты на российском направлении, в том числе и инвестиционные, однако на начальном этапе пока речь идет о небольших объемах.