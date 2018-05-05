Задержанного в Армении активиста АТО депортируют в Россию
11:40 29.04.2018
31 марта на территории Армении был арестован гражданин Украины Богдан Калюсский, более известный под своим родным именем как Максим Байдак как общественный деятель, политический эмигрант и оппозиционер из России, активно поддерживающий АТО и антиимпериалистические движения народов России. Об этом «Хвиле» сообщили родственники Богдана Каллюского. Гражданство Украины он получил 6 декабря 2016 года на основании факта своего подтвержденного украинского происхождения вместе с паспортом на имя Богдана Калюсского. При этом, находясь в России в розыске, он не имел возможности пройти через процедуры официального выхода из ее гражданства.
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