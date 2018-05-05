Задержанного в Армении активиста АТО депортируют в Россию

11:40

31 марта на территории Армении был арестован гражданин Украины, более известный под своим родным именем каккак общественный деятель, политический эмигрант и оппозиционер из России, активно поддерживающий АТО и антиимпериалистические движения народов России.

Об этом «Хвиле» сообщили родственники Богдана Каллюского.

Гражданство Украины он получил 6 декабря 2016 года на основании факта своего подтвержденного украинского происхождения вместе с паспортом на имя Богдана Калюсского. При этом, находясь в России в розыске, он не имел возможности пройти через процедуры официального выхода из ее гражданства.