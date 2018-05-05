0
0
3711
Новости

Задержанного в Армении активиста АТО депортируют в Россию

Добавить в избранное

11:40 29.04.2018

31 марта на территории Армении был арестован гражданин Украины Богдан Калюсский, более известный под своим родным именем как Максим Байдак как общественный деятель, политический эмигрант и оппозиционер из России, активно поддерживающий АТО и антиимпериалистические движения народов России.

Об этом «Хвиле» сообщили родственники Богдана Каллюского.

Гражданство Украины он получил 6 декабря 2016 года на основании факта своего подтвержденного украинского происхождения вместе с паспортом на имя Богдана Калюсского. При этом, находясь в России в розыске, он не имел возможности пройти через процедуры официального выхода из ее гражданства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:23 04.05.2018
Михаил Шемякин готовит телепроект по возрождению забытых русских слов
0
751
20:18 04.05.2018
Три федеральных канала покажут церемонию инаугурации Путина 7 мая
0
703
12:31 01.05.2018
Федеральные телеканалы не показали митинг в поддержку Telegram
0
4107
20:51 30.04.2018
Нетаньяху: Иран лжет, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия
0
4221
20:31 30.04.2018
В ОБСЕ призвали Россию отменить блокировку Telegram
0
4267
19:54 30.04.2018
Стало известно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын
0
4172
19:11 30.04.2018
В Афганистане убит журналист BBC
0
4011
18:27 30.04.2018
В Петербурге люди попали под танк
0
4306
18:12 30.04.2018
На Москву надвигается гроза с сильным ветром
0
4018
17:40 30.04.2018
Служебная собака нашла в якутском лесу пропавшего ребенка
0
4111

Возврат к списку