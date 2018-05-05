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Новости

В Юрмале русским педагогам запрещают отмечать 9 мая - общественник

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12:10 29.04.2018

Преподаватели школ нацменьшинств города-курорта по требованию самоуправления Юрмалы вынуждены подписывать с директорами договора о лояльности: они обязуются не проводить «никаких пророссийских конкурсов и праздников», пишет портал press.lv. Об этом порталу рассказализвестный юрмальский общественник Янис Кузинс. Под запрет попали не только чествование ветеранов Великой Отечественной, празднование Дня Победы, но и сочинения на тему русского языка и литературы, истории России, участие в конкурсах «Русской общины Латвии» или посольства РФ. ИА EADaily

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