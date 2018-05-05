У здания МГУ прошла акция "Живой щит" против фан-зоны Чемпионата мира по футболу
12:44 29.04.2018 Источник: Эхо Москвы
У главного здания МГУ прошла акция «Живой щит» против фан-зоны Чемпионата мира по футболу. Полиция вела себя на удивление спокойно, сказал «Эху» участник акции, студент Игорь Вайман. Акция около МГУ не была санкционированной, хотя ранее студенты предпринимали попытки согласовать ее проведение с мэрией.
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