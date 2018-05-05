У здания МГУ прошла акция "Живой щит" против фан-зоны Чемпионата мира по футболу

12:44 Источник: Эхо Москвы

У главного здания МГУ прошла акция «Живой щит» против фан-зоны Чемпионата мира по футболу. Полиция вела себя на удивление спокойно, сказал «Эху» участник акции, студент. Акция около МГУ не была санкционированной, хотя ранее студенты предпринимали попытки согласовать ее проведение с мэрией.