В Черногории аварийно сел самолет с участницами группы Serebro
13:27 29.04.2018 Источник: РОСБАЛТ
Cамолет российской авиакомпании S7 сломался в полете, сообщила летевшая этим рейсом группа Serebro. «Это было вчера, в Черногории была аварийная посадка самолета», — цитирует РБК концертного директора коллектива Елену Вакулину. Солистка группы Ольга Серябкина написала о ЧП в Instagram. По ее словам, у лайнера не закрылись закрылки.
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